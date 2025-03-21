Medya A.Ş. ihaleleri ve terör soruşturması kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. “Suç örgütü kurma, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma” gibi çeşitli suçlamaların yer aldığı dosyada, İmamoğlu ile ilgili yapılan tanım dikkat çekti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün özellikle büyük şehirlerde etkisini artırma amacıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde “kent uzlaşısı” adı altında bir strateji hayata geçirdiği belirtildi. Örgüt elebaşları Cemil Bayık ve Mustafa Karasu’nun seçim öncesinde verdikleri talimatların, örgüte yakın medya kuruluşları aracılığıyla aktarıldığı ifade edildi.



Başsavcılık açıklamasında, İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla “kent uzlaşısı” temelinde iş birliği yaptığına dair tespitlerin yine örgüte yakın medya kanalları tarafından paylaşıldığı vurgulandı. Açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.