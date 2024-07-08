Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, yaz mevsiminde gebeliği rahat geçirme konusunda önerilerde bulundu.

“Yeterli miktarda sıvı tüketin”

Hamilelik sırasında susuz kalmamak her zaman önemli olduğunu ifade eden Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, "Susuz kalmak kabızlık, halsizlik, erken kasılmalar, baş dönmesi ve hatta erken doğum aşağıdakiler gibi bir takım sorunlara yol açabilir. Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin. Taze sıkılmış meyve suyu iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır ancak ilave şekerlere karşı dikkatli olmak gerekir. Taze sıkılmış meyve sularını tercih edin. Havuç, salatalık ve pancar gibi taze sebze suları, sıvı alımının yanı sıra gerekli vitamin ve mineral alımını da sağlar. Soda, kahve ve çay gibi kafeinli ve şekerli içeceklerden kaçının veya sınırlandırın. Özellikle egzersiz yaparken veya hareket halindeyken yanınızda daima bir su şişesi bulundurun" diye konuştu.

“Hafif ve hava geçiren giysiler seçin, rahat ayakkabılar giyin"

Dr. Nigar Allahverdiyeva, hamile kadınların yaz aylarında rahat ve sağlıklı kalabilmeleri için bazı önerilerde bulundu. Dr. Allahverdiyeva, hamile kadınların sıcak havalarda bol, hava geçiren giysiler tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Pamuklu ve keten kumaşların serin kalmak için ideal olduğunu vurgulayan Dr. Allahverdiyeva, açık renkli giysilerin güneş ışığını yansıtarak daha serin tutabileceğini ve dar kıyafetlerden kaçınılması gerektiğini önerdi. Ayrıca, ayarlanabilir hamile kıyafetlerinin büyüyen karnı daha iyi destekleyebileceğini ve rahatlık sağlayabileceğini belirtti.

Hamilelik sırasında ayak ve ayak bileklerindeki şişkinliği azaltmanın pratik yollarını da paylaşan Dr. Allahverdiyeva, bacakları yükseltmenin ve uygun ayakkabı giymenin önemini vurguladı. Ayrıca, varis çoraplarının bacaklara hafif baskı uygulayarak şişliği azaltabileceğini ifade etti. Egzersizin hamilelik sürecinde önemli olduğunu vurgulayan Dr. Allahverdiyeva, yüzmenin ve açık havada yürümenin güvenli ve etkili seçenekler olduğunu belirtti. Son olarak, güneş koruma faktörlü (SPF) güneş kremleri kullanmanın ve taze meyve-sebze ağırlıklı beslenmenin önemine değindi.

Dr. Allahverdiyeva'nın önerileri, hamile kadınların yaz aylarında sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmeleri için değerli ipuçları sunuyor. Bu öneriler, anne adaylarının güneşin tadını çıkarırken sağlıklı bir hamilelik sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Kaynak: İHA