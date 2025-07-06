Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde yaptığı açıklamada AKP'nin Türkiye'de birinci parti olduğunu vurguladı.



Bir gazetecinin, "Hâlâ birinci parti olduklarını mı savunuyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması mümkün değil. Onlar ne kadar anket yapıyorsa, biz de aynı şekilde anketlerimizi yapıyor ve yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye’de birinci parti AK Parti’dir" diye yanıt verdi.

Kaynak: SÖZCÜ