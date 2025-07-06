Herkes ormanları kim yaktı sorusuna yanıt arıyor

Yangına sebep olduğu iddiasıyla AKP’nin eski Silivri İlçe Başkanı Vural Sönmez gözaltına alındı ve tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının bir kaynak makinesiyle yapılan çalışmada çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirtirken, yerel basın ise yangının Sönmez’in komşusuyla birlikte mangal yaparken başladığını öne sürdü.

Yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan Sönmez, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Mimar olan Vural Sönmez, 2001-2002 yılları arasında AKP Silivri Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.