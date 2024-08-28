Milli Atlet ve Fitness Eğitmeni Tuğba Yeni, Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanlar (HIIT) üzerine kapsamlı bilgiler vererek, bu egzersiz yönteminin sağlık ve performans açısından sunduğu avantajları detaylandırdı.

HIIT antrenmanlarının sporcular ve egzersiz tutkunları arasında neden bu kadar popüler hale geldiğini açıklayan Yeni, bu egzersizlerin doğru uygulanması gerektiğine de dikkat çekti.

Metabolizmayı Hızlandıran Etkili Bir Yöntem

Tuğba Yeni, HIIT antrenmanlarının metabolizma hızını artırarak, özellikle kalori yakımı ve yağ kaybı açısından son derece etkili olduğunu vurguladı. "Bu antrenmanlar, vücudu kısa süreli ama yoğun bir şekilde zorladığı için, antrenmandan sonra bile vücut kalori yakmaya devam eder. HIIT'in en büyük avantajlarından biridir" diyen Yeni, bu yöntemin kalori yakma sürecini egzersiz sonrası saatler boyunca sürdürebildiğini belirtti. Ayrıca, HIIT'in kas kütlesini koruyarak yağ kaybını teşvik ettiğini, bu sayede daha fit ve sıkı bir vücut yapısının elde edilebileceğini ekledi.

Kalp ve Damar Sağlığına Katkısı Çok Büyük

Kalp-damar sağlığı açısından da HIIT'in kritik yararlar sunduğunu belirterek, "Bu antrenmanlar kalp atış hızını artırarak, kalp ve dolaşım sistemini güçlendirir. Düzenli olarak yapıldığında, kan basıncını düşürebilir ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir" dedi. Yeni, HIIT'in özellikle yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların yönetiminde etkili olabileceğini ifade etti.

Her Seviyeye Uygun Antrenman Yapılabilir

Antrenmanların uygulanışına dair detaylara da değinen Yeni, HIIT'in farklı seviyelerdeki bireyler için uyarlanabileceğini belirtti. "Yeni başlayanlar, ilk etapta daha düşük yoğunluklu ve daha uzun dinlenme aralıklarıyla başlayabilirler. İlerleyen süreçte, egzersiz süreleri artırılarak dinlenme süreleri kısaltılabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu. HIIT programlarının çeşitlendirilebileceğini de ekleyen Yeni, "Bu antrenmanlar koşu, bisiklet, yüzme gibi farklı spor dallarında uygulanabilir, ayrıca vücut ağırlığı ile yapılan egzersizlerle de zenginleştirilebilir" dedi.

Zihinsel Faydaları da Unutulmamalı

HIIT'in zihinsel faydalarına da dikkat çekerek yüksek yoğunluklu antrenmanların endorfin salgısını artırarak, stresin azaltılmasına ve genel ruh halinin iyileştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Açıklamasında "HIIT, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel olarak da kişiyi güçlendirir. Bu antrenmanları düzenli olarak yapmak, enerji seviyelerini yükseltir ve günlük hayatta daha zinde hissetmenizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Uzman Rehberliği Çok Önemli

Yeni, HIIT antrenmanlarının, doğru bir şekilde uygulandığında, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurguladı ve bu tür egzersizlerin herkesin spor rutinine dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Antrenmanların etkili sonuçlar vermesi için kişiye özel planlanması gerektiğini hatırlatan Yeni, "HIIT programlarının bir uzmanın rehberliğinde yapılması, sakatlanma riskini en aza indirir ve en iyi sonuçları almanızı sağlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT