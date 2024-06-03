Hünnap meyvesi, vitamin ve mineral bakımından son derece zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir. Ayrıca geçmiş dönemlerde hünnap ağacının kabuk ve dalları da birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır.

Solunum yolu rahatsızlıklarını hafifleterek öksürüğü keser

İçeriğinde barındırdığı müsilaj maddesi, solunum yollarında meydana gelen tahrişin hafiflemesini sağlayarak öksürük sorununu ortadan kaldırır. Müsilaj adı verilen madde, herhangi bir sıvı ile temas ettiği zaman jel benzeri bir kıvam alarak temas ettiği bölgeyi sarar ve rahatlatır.

Ödem söktürücü özelliği bulunur

Hünnap meyvesinin içeriğinin büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. İçindeki vitamin ve minerallerin suda çabuk çözülme özelliği bulunur. Bu özelliği vücuttaki idrarı güçlü bir şekilde söktürür ve ödem sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kandaki toksik maddelerin atılmasına yardım eder

Tüketilen besinler, solunan kirli hava ve temas yolu ile vücudumuza giren her şey belirli bir süre sonra kana karışmaktadır. Kanın kendini temizleme özelliği bulunur ancak hastalıklar, hareketsiz yaşamak ve alkol tüketimi gibi etkenler kanın bu özelliğinin zayıflamasına neden olarak, kandaki toksik maddelerin seviyesi artışına neden olur. Hünnap ise bu toksit maddelerin vücuttan atılıma önemli bir destekte bulunur.

Kemikleri güçlendirir, kas ağrılarına iyi gelir

Hünnap meyvesinin içeriğindeki kalsiyum ve fosfor, özellikle spor sonrası meydana gelen kas ve kemik ağrılarının iyileşmesinde önemli rol oynar. Bu maddeler aynı zamanda kemiklerin güçlü bir yapıya kavuşmasına yardımcı olmaktadır.

Peki hünnap nasıl tüketilir?

Yukarıda yer verdiğimiz birçok sağlık sorununa iyi gelen hünnap meyvesi birçok şekilde tüketilebilmektedir. En yaygın kullanım şekli çay şeklinde demlenerek içilmesidir. Başka bir kullanım şeklide ise meyvenin kurutularak ara öğünlerde düzenli şekilde tüketilmesidir. Ayrıca hünnap meyvesinden reçel de yapılabilmektedir.

Kaynak: Haber merkezi