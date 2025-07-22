Türkiye'nin ünlü tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan yakınlarını ve sevenlerini korkutan bir haber geldi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç dün öğlen saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaza yaptı.

Yaşanan trafik kazasında, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, bir diğer araçla çarpıştı.

Kazada yaralanma ya da can kaybı olmazken hafif maddi hasar gerçekleştiği öğrenildi.

kazanın ardından Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay büyüyünce, İlber Ortaylı da araçtan inerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.







Kaynak: Nokta gazete