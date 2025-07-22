Sancar, Öcalan’ın özgürlük vurgusuna da dikkat çekti:



“Öcalan, bireysel özgürlüğünü değil, toplumsal özgürlüğü esas aldığını söylüyor. Ancak hedeflerine ulaşması için çalışma ve iletişim imkânlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu pazarlık konusu değil; sürecin yürümesi için zaruri bir ihtiyaç.”

TBMM’de önümüzdeki günlerde “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yeni bir komisyonun kurulması beklenirken, gözler bu talepler doğrultusunda atılacak adımlarda olacak.

Kaynak: sondakika.com