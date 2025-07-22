Sancar, Öcalan’ın özgürlük vurgusuna da dikkat çekti:
“Öcalan, bireysel özgürlüğünü değil, toplumsal özgürlüğü esas aldığını söylüyor. Ancak hedeflerine ulaşması için çalışma ve iletişim imkânlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu pazarlık konusu değil; sürecin yürümesi için zaruri bir ihtiyaç.”
TBMM’de önümüzdeki günlerde “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yeni bir komisyonun kurulması beklenirken, gözler bu talepler doğrultusunda atılacak adımlarda olacak.
“Öcalan, bireysel özgürlüğünü değil, toplumsal özgürlüğü esas aldığını söylüyor. Ancak hedeflerine ulaşması için çalışma ve iletişim imkânlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu pazarlık konusu değil; sürecin yürümesi için zaruri bir ihtiyaç.”
TBMM’de önümüzdeki günlerde “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yeni bir komisyonun kurulması beklenirken, gözler bu talepler doğrultusunda atılacak adımlarda olacak.
Kaynak: sondakika.com
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