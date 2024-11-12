Tek katlı binalardan yüksek katlı binalara geçiş yapılmasıyla betonlaşan İnegöl’de eski kültürlerde yavaş yavaş bitmeye başladı. Bunlardan biri de halı yıkama kültürü. Halen kırsal mahallelerde devam edilen bu kültür, şehirde ise yok olmaya başladı. Bunun en büyük nedeni ise halı yıkama için yeterli alanların artık olmaması ve aşırı su tüketimi. Yine halı yıkamada çekilen eziyet ise cabası.

Bunu fark eden girişimciler yıllar önce Avrupa’da gördükleri sistemi Türkiye’ye getirdi. İlk önce Büyükşehirlerde başlanan endüstriyel halı yıkama faaliyeti zamanla tüm ülkeye yayıldı.

İnegöl’de de yaklaşık 20 yıldır çeşitli firmaların yatırımları ile endüstriyel halı yıkama servisleri açıldı. Bugün ilçede 10’un üzerinde firma İnegöl halkının teslim ettiği halıları ilk günkü haline getirip teslim ediyorlar.

HALI YIKAMA FİRMALARI HİJYEN Mİ?

İnsanların en çok merak ettiği konular arasında endüstriyel halı yıkama servislerinin ne kadar hijyen olduğu ve sağlık açısından ne kadar güvenliği olduğu sorusudur.

Yapılan araştırmalar, geleneksel yöntemle yıkanan halılara nazaran endüstriyel yöntemle yıkanan halıların daha temiz olduğunu gösteriyor.

Endüstriyel halı yıkama servisleri işlemlerini el değmeden gerçekleştiriyor. İlk aşamada makineler aracılığı ile tozları silkelenen halılar, daha sonra önce durulama işlemine sonrasında ise halı şampuanları ile yıkama işlemine tabi tutuluyor.

5 ila 7 dakika süren bu işlemler halıdaki tüm toz, çamur ve lekeleri yok edecek güç ve hızda gerçekleşiyor. Bu işlemlerin ardından yıkanan halılara yeniden durulama ve sıkma işlemi uygulanıyor.

En son ise kurutma işlemleri yapılan halılar hijyen bir şekilde paketlenerek servisle ev ve işyerlerine teslim ediliyor.

HANGİ HALILAR YIKANIYOR?

Sentetik, pamuk, bambu, ipek başta olmak üzere her türlü halı cinsleri endüstriyel olarak halı yıkama servislerinde yakınabiliyor.

İNEGÖL’DE EN İYİ HALI YIKAMA FİRMASI HANGİSİ?

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çok sayıda halı yıkama firması yer alıyor. Her firma verdiği hizmet kalitesi ile tercih edilebilir. İlçede en son açılan Zen Halı Yıkama Fabrikası, hem fiyat politikası hem de son teknolojik makineleri ile dikkat çekiyor. Bir telefon kadar uzak olan firmayı aradığınızda ürünleriniz kapıdan teslim alınıyor. İlk alındığı günkü gibi temiz hale getirilen halılar yine kısa bir sürede ev işlerinize teslim ediliyor.

Açılışa özel metrekaresi 60 TL’den başlayan fiyatlarla çıkan firma İnegöl’ün en ucuz ve en iyi halı yıkama hizmeti verme konusunda iddialı. Firma ayrıca kapıda kredi kartı ile ödeme imkanı da sunuyor.

ZEN HALI YIKAMA NEREDE? NASIL ULAŞABİLİRİM?

İlçenin her yerine hizmet veren Zen Halı Yıkama Fabrikası Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde yer alıyor. Zen Halı Yıkama Fabrikasının iletişim numarası ise 0552 140 15 16.

Kaynak: ÖZNUR DEDE