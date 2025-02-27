Ancak o günlerde gruba liderlik yapan Amigo Mevlüt Mikaoğlu bu durumu şöyle anlatıyor; “Futbol bir mücadele oyunu, futbolcu kardeşlerimizde yeşil sahalarda bir anlamda savaş veriyorlar. Bizler itici bir gücüz. Dolayısıyla oyuncularımızın saha içinde kendilerini güvende hissetmeleri, yanlarında olduğumuzu bilmeleri, onlarla birlikte aynı coşkuyu, heyecanı ve mücadeleyi veren bir topluluğun olduğunu bilmeleri lazım. Bu isim tamamen bir sembolik. Kavgayı ya da çatışmayı sembolize etmiyor. Aksine Kamikaze ismi mücadelenin saha ve tribünle birlikte olduğunu, kol kola, omuz omuza olduğunu anlatıyor” dedi.