1980 yılında kurulan ancak 1999 yılında federe olarak amatör liglerde ilk resmi maçlarına çıkan Kafkasspor kulübü, Kafkasya göçmeni olan çoğunluğu Gürcülerden oluşan kişiler tarafından kuruldu.
2. Amatör küme maçlarıyla başlayan maceranın ilk yıllarında kulübün taraftarları, tribünsüz toprak sahalarda maçları bisiklet, motosiklet, traktör ve kamyon kasalarından izliyorlardı.
İnegöl’de Kafkasya göçmeni vatandaşların sayılarının çok olması nedeniyle taraftar kitlesi çoktu. Kısa sürede Güney Marmara bölgesinin en fazla taraftar kitlesine sahip olan ilk 5 kulübü arasında yer aldılar.
KAMİKAZEYİ KİMLER KURDU?
2000 yılında saha kenarından maçı takip eden taraftarlara liderlik yapan Mevlüt Mikailoğlu (Civ), arkadaşları Sebahattin Ordu, Ahmet Küpçüoğlu, Özcan Bayraktar, İlyas Yavuz, Aydın Ungan, Cevdet Özdemir’inde aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup toplanarak taraftar grubu ismini Kamikaze olarak belirledi.
NEDEN KAMİKAZE DENİLDİ?
İsmin taraftar yapısına uygun olması için yapılan istişareler sonrası Kamikaze isminin konulmasını kararlaştırıldı.
Kamikaze adının, Japon İmparatorluğuna ait savaş uçaklarının Dünya savaşının sonlarına doğru ABD’nin savaş gemilerini etkisiz hale getirmek için düzenlediği konvansiyonel int*har dalışlarına verilen ismin verilmesi şaşırtıcı bulundu.
Ancak o günlerde gruba liderlik yapan Amigo Mevlüt Mikaoğlu bu durumu şöyle anlatıyor; “Futbol bir mücadele oyunu, futbolcu kardeşlerimizde yeşil sahalarda bir anlamda savaş veriyorlar. Bizler itici bir gücüz. Dolayısıyla oyuncularımızın saha içinde kendilerini güvende hissetmeleri, yanlarında olduğumuzu bilmeleri, onlarla birlikte aynı coşkuyu, heyecanı ve mücadeleyi veren bir topluluğun olduğunu bilmeleri lazım. Bu isim tamamen bir sembolik. Kavgayı ya da çatışmayı sembolize etmiyor. Aksine Kamikaze ismi mücadelenin saha ve tribünle birlikte olduğunu, kol kola, omuz omuza olduğunu anlatıyor” dedi.
KAMİKAZE GRUBUNUN YAPISI VE SAYISI
Kamikaze taraftar grubu çoğunluğu genelde 15-35 yaş arası gençlerden oluşuyor. Kamikazeye grubunun taraftar sayısının İnegöl’de 2 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.
Ancak gruba sempati duyanların sayısı 10 binin üzerinde. İlçede Kafkasya göçmeni kişi sayısının 20 bin üzerinde olması nedeniyle bazı maçlarda Kamikazelerin yanında maçı takip edenlerin sayısı da ciddi anlamda artıyor.
Süper Amatör Küme ve Bal Liglerindeki final maçlarında tribünlerde toplanan binlerce taraftar toplayan grup ülke genelinde zaman zaman adını duyuruyor.
Kamikazelere sadece İnegöl’den değil, Bursa ve diğer illerden de katılanlar oluyor. İnegöl dışında yaşayan Kafkasya göçmeni vatandaşlar, zaman zaman Kafkasspor’un deplasmandaki 3. Lig maçlarına katılım sağlayarak Kamikaze gruplarına güç veriyorlar.
KAMİKAZELERİN GRUP LİDERİ KİM?
İnegöl Kafkasspor’un taraftar grubu olan Kamikazelere şu an Nurullah Ordu liderlik yapıyor.
Kulübe has marşların bestelendiği, zaman zaman Gürcüce sloganların atıldığı tribünlerde, oluşan renkli görüntüler sadece kulübün taraftarlarını değil, rakip takımların taraftarlarının da dikkatini çekiyor.
Yaz kış demeden mesafe tanımadan kulübünün yanında yer almaya çalışan Kamikazeler, kendine has tribün şovlarıyla şimdiden Türk sporuna ciddi bir renk kattı.
Bu durumu en iyi şekilde özetleyen Amigo ve Kamikaze Tribün Lideri Nurullah Ordu, “Biz bir camia kulübüyüz. Bizler çocukken babalarımız bizleri Kafkasspor’un maçlarına götürüyorlardı. Halen Kamikaze grubunda ki arkadaşlarımız, babaları, amcaları, dayıları, abileriyle beraber maçlarını takip ediyorlar. Bizler Kafkasspor’u sadece bir spor kulübü olarak görmüyoruz. Biz gerçek bir aileyiz ve bu ailenin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Başkanımıza, Yönetim kurulumuza ve sahada savaşan kardeşlerimize destek olmaya, Kafkasspor adını yüceltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.