Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği belirtilirken, çok sayıda yaralı askerin hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.
Boko Haram’ın Kanlı Eylemleri Sürüyor
Boko Haram, 2000’li yıllardan itibaren Nijerya’nın kuzeydoğusunda terör faaliyetleri yürütüyor. Özellikle 2009’dan sonra şiddet eylemlerini artıran örgüt, binlerce sivil ve askerin ölümüne yol açtı. Saldırıları Nijerya ile sınırlı kalmayan örgüt, Kamerun, Çad ve Nijer’de de benzer kanlı eylemler gerçekleştirdi.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği belirtilirken, çok sayıda yaralı askerin hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.
Boko Haram’ın Kanlı Eylemleri Sürüyor
Boko Haram, 2000’li yıllardan itibaren Nijerya’nın kuzeydoğusunda terör faaliyetleri yürütüyor. Özellikle 2009’dan sonra şiddet eylemlerini artıran örgüt, binlerce sivil ve askerin ölümüne yol açtı. Saldırıları Nijerya ile sınırlı kalmayan örgüt, Kamerun, Çad ve Nijer’de de benzer kanlı eylemler gerçekleştirdi.
Bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden bu saldırılar, uluslararası toplumun terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Boko Haram’ın etkisini azaltmak için askeri operasyonların yanı sıra bölgesel ve toplumsal çözüm yollarının da geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.