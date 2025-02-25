Bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden bu saldırılar, uluslararası toplumun terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Boko Haram’ın etkisini azaltmak için askeri operasyonların yanı sıra bölgesel ve toplumsal çözüm yollarının da geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.