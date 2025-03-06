Saymaz, sürecin perde arkasına dair önemli değerlendirmelerde bulunurken; DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel ile yaptığı görüşmeden detaylar paylaştı.



PKK’nın şartları üç başlıkta toplanmış

Saymaz, Temel’in aktardıklarına dayanarak PKK’nın silah bırakma sürecinde öne sürdüğü talepleri üç ana başlık altında sıraladı:



Cezaevindekilerin durumu: Öcalan ve PKK’lı mahkumlar için infaz indirimi.

Dağdakilerin durumu: PKK üyelerinin sivil hayata dönüşlerinin kolaylaştırılması ve güvence altına alınması.

Kürt kimliği ve siyasi haklar: Kürt kimliği etrafında örgütlenme ve siyasi çalışma yapmanın güvenceye alınması, kayyum uygulamalarının son bulması.