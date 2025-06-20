israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun basın toplantısı sırasında, daha önce İran füzeleriyle hedef alınmış ve hasar görmüş bir bina aniden çöktü. O anlar canlı yayına yansırken, Netanyahu’nun sesin geldiği yöne döndüğü ve gözlerindeki endişenin net şekilde kameralara yansıdığı görüldü.



İsrail’in “Yükselen Aslan”, İran’ın ise “Gerçek Vaat” adını verdiği operasyonlarla şekillenen savaşta şimdiye kadar can kayıpları ciddi boyutlara ulaştı. İsrail’in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami’nin de bulunduğu en az 227 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran'ın İHA’larla birlikte balistik ve hipersonik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa doğrudan hedef alındı. Bu saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 500'ü geçtiği belirtildi.



İki ülke arasındaki çatışmalar devam ederken bölgedeki tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor.