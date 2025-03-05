İYİ Parti'den AK Parti'ye geçtikten sonra yapılan Büyük Kongre'de, AK Parti MKYK'sında kendisine verilen görevle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarının hiçbir şekilde sorgulanmadığını ifade etti.
AK Parti'de daha iyi hizmet etme kaygısı taşıyan insanları daha çok gördüğünü ifade eden Ataş; "4 aydır iktidar kanadındayız, geçen hafta da büyük kongremiz yapıldı. Onda da cumhurbaşkanımız Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) layık gördüler sağ olsunlar.
Orada kimin olduğundan çok ne iş yapıldığına ve nasıl çalışıldığına bakılması gerekiyor. AK Parti Teşkilatı içerisinde ben bunu gördüm, bu da beni mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirleriyle uğraşmak yerine o makamdaki insanla birlikte daha iyi hizmeti daha ileriye nasıl taşırız kaygısında olan insanları daha çok gördüm.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı. Siyasi hayatında hizmet etmek istediğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını söyleyen Ataş; "Musavat ağabey ömür boyu ağabeyim olarak kalacaktır. Geçiş sürecinde de sarılarak, üzgün bir şekilde ayrıldık, küskün ayrılmadık. O partinin başarıya ulaşması, millete yeni bir umut olması adına çok gayret sarf ettim, 9 yıl emek verdim. Kendisiyle birlikte bu emekleri verdik ama olmadı. Kurulduğu süreçten bu günkü noktaya geldiğimizde çok şeyler yaşandı.Ve milletin umudu olmaktan çıktık, benim de orada bu millete hizmet edebileceğim bir durum kalmadı. Muhalefet olarak üzerime düşen her şeyi yaptım. Halkın ne sorunu varsa çözüm noktasında değilsin ama iktidara duyurup çözme noktasında üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Benim arzu ettiğim millete hizmet bu değil, bizzat elime alıp kendim yapmak istiyorum birçok şeyi. Ben hizmet etmek istiyorum, cumhurbaşkanıma bu manada inandım" dedi.
Orada kimin olduğundan çok ne iş yapıldığına ve nasıl çalışıldığına bakılması gerekiyor. AK Parti Teşkilatı içerisinde ben bunu gördüm, bu da beni mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirleriyle uğraşmak yerine o makamdaki insanla birlikte daha iyi hizmeti daha ileriye nasıl taşırız kaygısında olan insanları daha çok gördüm.