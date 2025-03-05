Gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı. Siyasi hayatında hizmet etmek istediğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını söyleyen Ataş; "Musavat ağabey ömür boyu ağabeyim olarak kalacaktır. Geçiş sürecinde de sarılarak, üzgün bir şekilde ayrıldık, küskün ayrılmadık. O partinin başarıya ulaşması, millete yeni bir umut olması adına çok gayret sarf ettim, 9 yıl emek verdim. Kendisiyle birlikte bu emekleri verdik ama olmadı. Kurulduğu süreçten bu günkü noktaya geldiğimizde çok şeyler yaşandı.Ve milletin umudu olmaktan çıktık, benim de orada bu millete hizmet edebileceğim bir durum kalmadı. Muhalefet olarak üzerime düşen her şeyi yaptım. Halkın ne sorunu varsa çözüm noktasında değilsin ama iktidara duyurup çözme noktasında üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Benim arzu ettiğim millete hizmet bu değil, bizzat elime alıp kendim yapmak istiyorum birçok şeyi. Ben hizmet etmek istiyorum, cumhurbaşkanıma bu manada inandım" dedi.