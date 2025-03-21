Deprem bölgesinde inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 11 ilde belirlenen 174 ayrı noktada, toplam 3.481 şantiyede 182 bin kişi afet konutlarının yapımı için çalışıyor. Bölgede artan inşaat faaliyetleri, işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor. İstanbul’da bir inşaat işçisinin günlük ücreti 4 bin 500 liraya kadar çıkarken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin liranın üzerine çıkıyor.



İşçilik maliyetleri yükseldi

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Şişik, “Depreme kadar olan süreçte zaten işçilik maliyetleri yükselmişti. Bu durum pandemiden kaynaklanıyordu. Ardından büyük deprem ve bölgenin yeniden inşa süreci işçi yevmiyelerini âdeta uçurdu. Aynı zamanda kalifiye eleman sıkıntısını da doğurdu. Kalifiye elemanların çoğunun bölgeye gitmesi İstanbul’da eleman sorunu yaşanmasına neden oldu. İnşaat firmalarının yurt dışından aldıkları işler de eleman açığını körükledi. Bugün İstanbul’da yetişmiş bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4.500 lirayı buluyor. Bu rakam deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor. Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz. İstanbul’da son yıllarda ruhsat sayıları arttı. Yeni projeler start alıyor. Bölgeden elemanlar gelmeye başladı, ancak işçi orada aldığı yüksek fiyatı burada da istiyor; ‘yoksa gelmem’ diyor. Bu sektörümüz adına bir sorun, maliyetleri artıyor. Yeni jenerasyon emek yoğun sektörlere girmek istemiyor. Kısa yolda para kazanmayı hedefliyor” dedi.