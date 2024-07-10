Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, lahana ve pazı gibi sebzeler, kanserle savaşan antioksidanlar ve lif açısından zengindir.

Meyveler: Özellikle yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi meyveler, antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini azaltabilir.

Domates: İçeriğindeki likopen, prostat kanseri riskini azaltabilir.

Brokoli: Sülfür içeren bileşikler, özellikle kolon kanserine karşı koruyucu olabilir.

Sarımsak: İçeriğindeki allisin, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir.

Kuruyemişler ve Tohumlar: Badem, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi besinler, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir.

Zerdeçal: İçeriğindeki kurkumin, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olabilir.

Bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak kanser riskini azaltmada yardımcı olabilir. Ancak, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni de önemlidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ