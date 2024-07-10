\r\n \r\n Ye\u015fil Yaprakl\u0131 Sebzeler: Ispanak, lahana ve paz\u0131 gibi sebzeler, kanserle sava\u015fan antioksidanlar ve lif a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengindir.\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n Meyveler: \u00d6zellikle yaban mersini, \u00e7ilek ve b\u00f6\u011f\u00fcrtlen gibi meyveler, antioksidan \u00f6zellikleri sayesinde kanser riskini azaltabilir.\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n Domates: \u0130\u00e7eri\u011findeki likopen, prostat kanseri riskini azaltabilir.\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n Brokoli: S\u00fclf\u00fcr i\u00e7eren bile\u015fikler, \u00f6zellikle kolon kanserine kar\u015f\u0131 koruyucu olabilir.\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n Sar\u0131msak: \u0130\u00e7eri\u011findeki allisin, kanser h\u00fccrelerinin b\u00fcy\u00fcmesini engelleyebilir.\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n Kuruyemi\u015fler ve Tohumlar: Badem, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi besinler, omega-3 ya\u011f asitleri ve lif a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengindir.\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n Zerde\u00e7al: \u0130\u00e7eri\u011findeki kurkumin, anti-enflamatuar ve antioksidan \u00f6zelliklere sahiptir ve \u00e7e\u015fitli kanser t\u00fcrlerine kar\u015f\u0131 koruyucu olabilir.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBu besinlerin d\u00fczenli olarak t\u00fcketilmesi, sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam tarz\u0131n\u0131n par\u00e7as\u0131 olarak kanser riskini azaltmada yard\u0131mc\u0131 olabilir. Ancak, dengeli ve \u00e7e\u015fitli bir beslenme d\u00fczeni de \u00f6nemlidir.