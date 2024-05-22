1-Papatya çayı

Papatya çayı en çok tüketilen bitki çaylarından biridir. Vatandaşların hafif ve orta dereceli karın ağrılarında sıkça tercih ettiği papatya çayı özellikle reflü nedeniyle artan ağrıları önemli ölçüde azaltmaktadır. En güvenilir bitki olarak nitelendirilen papatya, mide ve bağırsak problemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

2-Nane çayı

Nane, ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkiye sahiptir. Nanenin içeriğindeki mentol ve antispazmodik etkisi sayesinde midede oluşan krampları hafifletmeye yararken karın ağrılarının da önüne geçmektedir. Oldukça hoş bir kokusu olan nane, kokusu sayesinde sinirleri yatıştırır ve strese dayalı karın ağrılarını hafifletir.

3-Rezene çayı

Rezene tohumları, bitkisel tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mide kramplarına karşı oldukça faydası olan rezene, bebeklerin yaşadığı gaz problemi sebebiyle sıkça tercih edilmektedir. Rezenenin gaz ve iltihap giderici özelliğinin yanı sıra spazm çözücü etkisi de vardır. Gazı engeller ve sindirime yardımcı olur.

4-Tarçın çayı

Tarçın çayı midede ooluşan sindirim sorunlarına, gaz sıkışmasına ve kramplara iyi gelmektedir.

5-Zencefil çayı

Zencefil, şifa kaynağı olarak nitelendirilir. Birçok sağlık sorunu karşısında etkili çözümler sunan ve gaz giderici özelliği bulunan zencefil, gaz sebebiyle ortaya çıkan karın ağrısını en aza indirir.