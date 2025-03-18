Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, bu karmaşaya açıklık getirerek, kira geliri bulunmayan vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı.

GİB'in gönderdiği mesajların, kripto varlık alım satımı gibi bazı ödemelerde "kira ödemesi" seçeneğinin işaretlenmesi sonucu ortaya çıktığı belirtildi. Ödemelerin yanlış kategoride bildirilmesi nedeniyle sistem, bu kişileri kira geliri elde edenler arasında gösterdi ve otomatik olarak kira beyannamesi verme uyarısı gönderdi.