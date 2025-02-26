Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, 36 askeri taşıyan aracın fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma düştüğünü belirtti.



Ağır yaralı askerler, hava ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.



Kolombiya ordusu tarafından yapılan açıklamada, 20 askerin yoğun bakımda olduğu bildirildi.



İlk belirlemelere göre kazada 8 askerin hayatını kaybettiği, 16 askerin yaralandığı açıklanmıştı.



Kaza yapan askeri konvoyun, kokain kaçakçılığının yoğun olduğu bir bölgede güvenlik operasyonlarına katılmak üzere Ekvador sınırındaki Narino bölgesine hareket ettiği öğrenildi.



Vali Escobar, ülkenin 60 yılı aşkın süredir silahlı çatışmalarla mücadele ettiğini vurgulayarak, kazanın herhangi bir saldırı sonucu gerçekleşmediğini ifade etti. Silahlı grupların, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı açısından stratejik öneme sahip bu bölgeyi ele geçirmek için çatıştıkları biliniyor.

