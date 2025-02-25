Fransız medyası konsolosluk bahçesine 2 molotof kokteyli atıldığını, ölü ve yaralı olmadığını yazdı.



Rus basını da olayın muhtemel molotoflu saldırı olduğu haberini geçerken, 'terör saldırısı gibi görünüyor' ifadeleri kullanıldı.