Kaynak: Nokta Gazetesi
Olayın yerel saatle 08.00 civarında olduğu ve bölgeye yaklaşık 30 itfaiye ile kurtarma görevlisinin sevk edildiği belirtildi.
Fransız medyası konsolosluk bahçesine 2 molotof kokteyli atıldığını, ölü ve yaralı olmadığını yazdı.
Rus basını da olayın muhtemel molotoflu saldırı olduğu haberini geçerken, 'terör saldırısı gibi görünüyor' ifadeleri kullanıldı.
Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, konsolosluğun bulunduğu alanda bir patlama meydana geldiğini, ancak olayda ölü veya yaralı bulunmadığını belirtti.