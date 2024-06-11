Limonlu su tüketmek oldukça oldukça yaygın olan bir sağlık tavsiyesi olmakla beraber çoğu kadının olmazsa olmazı arasında limonlu su vardır. Peki limonlu su içmek yararlı mı? Limonlu su içmenin faydaları nelerdir? İşte limonlu su içmenin 12 faydası...

1- Limonlu su bağışıklık sisteminin güçlenmesine yarar

Limonlu su içmeyi alışkanlık haline getiren bireylerin şanslı olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü limon suyu, C vitamini ve potasyum bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple bağışıklık sisteminin güçlenmesine etkisi vardır.

2- Limonlu su içmek kilo vermeyi kolaylaştırır

Limonlu su özellikle diyabet hastaları ve zayıflamak isteyen kişiler için iyi bir içecektir. Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek zayıflamaya yardımcı olur.

3- Boğaz ağrısından kurtulmayı sağlar

Ilık limonlu su tüketmek, boğaz ağrısı ve farenjit sorununu ortadan kaldırır.

4- İltihap oluşmasını önler

Limonlu su, iltihapların oluşmasını engeller. İltihap oluşmasına sebep olan eklemlerdeki ürik asiti ortadan kaldırır.

5- Limonlu su kanser önleyicidir

Limonlu su içmek, kanseri önlemede faydalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda, limonun tümör önleyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu gösteriyor.

6- Limonlu su, böbrek taşlarına karşı da koruyucudur

Limonlu su, böbrek taşına da iyi gelmektedir. Normal boyutlu böbrek taşları vücuttan atılır ama bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrıların oluşmasına sebep olur. Limonlu su tüketmek vücudun yeniden su kazanmasını ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmaya yarar. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltmış olur.

7- Limonlu su karaciğer sağlığı için faydalı

Limonlu su içmek, karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmeye yardım eder. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcıdır.

8- Limonlu su içmek kabızlığa iyi gelir

Ayrıca limonlu su, kazbızlık sorunu çekenlere de tavsiye edilmektedir. Bu nedenle her sabah ılık limonlu su içebilirsiniz.

9- Ağızdaki aftlardan kurtulmak için limonlu su tüketin

Ilık limonlu su ile ağzı çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcıdır.

10- Limonlu su diş eti rahatsızlıklarını önler

Limonlu su, ağızdaki aftlardan kurtulmanın yanı sıra şişmiş diş etleriyle ilgili ağrılardan kurtulmaya da yardımcı olur.

11- Limonlu su nefesi ferahlatır

Limonlu su nefesin kötü kokmasını önler fakat limonu direkt dişinize sürmeyin. Aksi takdirde diş minesine zarar verebilirsiniz.

12- Limonlu su stresi azaltır

Limonlu su, stresi azaltır ve tansiyonu düşürür. Stresten, depresyondan ve endişeden kurtulmayı sağlar.

Kaynak: Haber merkezi