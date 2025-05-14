MasterChef Türkiye'nin ilk sezon jürilerinden Hazer Amani, siyasete atıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şef, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Amani'nin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı.

MasterChef Türkiye, 2018 yılında ilk kez ekranlara geldiğinde jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani yer alıyordu. Ancak Amani, sadece bir sezon programda görev aldı. Kısa sürede yarışmanın dinamiğine uyum sağlayan ancak daha sonra projeden ayrılan Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirildi. Amani, o günden bu yana gastronomi dünyasında özel projelerle yoluna devam etti. Gastronomi kariyeriyle tanınan Amani, şimdi de adını siyasi bir gelişmeyle duyurdu. CHP'ye katılan Hazer Amani'nin parti rozeti, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek tarafından takıldı. Törene ilişkin fotoğraflar ve bilgi, Zeybek'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.