Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa, İzmir gibi çevre illerden hissedildi.
Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği, muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Akdeniz açıklarında gerçekleşen ve başta Muğla olmak üzere çevre illerde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.