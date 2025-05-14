Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Akdeniz açıklarında gerçekleşen ve başta Muğla olmak üzere çevre illerde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.