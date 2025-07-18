Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti. Sağlık sorunlarına rağmen tutuklanan Çalık hakkında Adli Tıp raporu hazırlandı. Kurum, mevcut sağlık durumunun netleştirilmesi amacıyla tüm tetkiklerin ve kontrollerin yeniden yapılmasına karar verdi. Söz konusu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, alınan karara tepki gösterdi. Koçhan, “Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır. Bu karar ne vicdani ne de insanidir. Takdir kamuoyunun ve yüce milletimizindir,” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeniçağ gazetesi