Mutlu olduğumuz anlarda gözyaşı dökmek normal bir durum mu? Uzmanlar, sevinç gözyaşlarının aslında insanoğlunun duygusal dengeyi sağlama biçimlerinden biri olduğunu belirtiyor. Psikologlar, mutlu olduğumuzda ağlamanın, yoğun duyguların bir dışavurumu olarak ortaya çıktığını ve bu durumun oldukça yaygın olduğunu vurguluyor.

Mutluluk anlarında gözyaşı dökmenin altında yatan sebeplerin, kişinin duygusal yükünü hafifletmek ve aşırı mutluluğun getirdiği gerginliği azaltmak olduğu ifade ediliyor. Duygusal anlar sırasında beyin, hem olumlu hem de olumsuz duyguları dengelemek için gözyaşlarını devreye sokabiliyor.

Bilim insanları, bu durumun biyolojik olarak stresin ve aşırı duygusal durumların dengelenmesi için bir savunma mekanizması olduğunu öne sürüyor. Yani, sevinç gözyaşları dökmek, duygusal sağlığımızı korumamıza yardımcı olan doğal bir tepkidir.

Sonuç olarak, mutluluk anlarında gözyaşı dökmenin tamamen normal ve insanın duygusal doğasının bir parçası olduğunu söylemek mümkün. Bu tür gözyaşları, duygusal dengeyi sağlama ve aşırı duygusal yüklenmelerden kurtulma çabası olarak görülebilir.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ