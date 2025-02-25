Alkan’ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

BAŞKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Alkan’ın, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, aynı kanunun 45. ve 46. maddelerine dayanarak Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

2019’DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kağızman Belediye Başkanlığı görevini 2009-2014 yılları arasında HDP çatısı altında yürüten Mehmet Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den seçilerek göreve gelmişti. Ancak 1 Kasım 2019’da Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alkan, aldığı mahkeme kararı sonrası belediye başkanlığı görevinden alındı.

Kaynak: Nokta Gazetesi