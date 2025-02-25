Şaşıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı kaynaklarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç hakkında birtakım iddialarda bulunulmuş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde Sayın Ali Koç'un Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olacağı ileri sürülmüştür. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, kutlu bir görev olan MHP Genel Başkanlığı vazifesi Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilmektedir. MHP Genel Başkanlığı hakkında asılsız iddialar siyasi nezaketten uzaktır.



Kaldı ki MHP Parti Tüzüğü md. 69/5'te Genel Başkan adayı olabilme şartları belirtilmiştir. Sayın Ali Koç hakkında ileri sürülen bu iddianın maddi bir gerçekliği olmadığı gibi bu iddia hukuki dayanaktan da yoksundur."