Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.

Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!" açıklamasında bulunmuştu.

Yapacağı açıklama merakla beklenen AK Partili vekil Osman Gökçek'ten bugün ise dikkat çeken bir hamle geldi. Gökçek elinde çöp torbası ve üzerinde karton bardak bulunan Mansur Yavaş maskesi takılmış cansız mankenle TBMM'ye geldi.