İddialar üzerine DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan bir açıklama geldi. Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya'nın Roma kentinde bir trafik kazası geçirdiğini doğrularken, olayın herhangi bir suikast girişimiyle ilişkilendirilmediğini ifade etti. Kazanın, aracı kullanan kişinin yanlış güzergaha sapması sonucu meydana geldiğini belirtti. Doğan, ''İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti'' dedi.



Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddiaları doğrulanmıştı. Bu gelişmenin ardından, kamuoyunda Pervin Buldan hakkında da benzer iddialar dile getirilmeye başlandı.

Konuya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan Ayşegül Doğan, kazanın yaşandığını teyit ederek şunları söyledi: " İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz."

Söz konusu iddia, gazeteci Barış Yarkadaş tarafından TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında dile getirildi. Yarkadaş, Buldan’ın 11 Nisan’da İtalya ziyareti sırasında şüpheli bir kazaya karıştığını öne sürdü.

İddialara göre, Buldan’ın aracı planlanan rotadan farklı bir sokağa yönlendirilmiş ve tam bu sırada karşı yönden gelen bir araçla çarpışma yaşanmıştı. Bu durum, kamuoyunda suikast şüphesini artıran bir gelişme olarak yorumlandı.

