Dernek açıklamasında, sahte içkilerin yayılmasının en önemli nedenlerinden birinin yüksek vergi oranları ve fiyat politikaları olduğu vurgulanarak, güvenli alkole erişimin kısıtlanmasının yasa dışı üretimi artırdığı ifade edildi.
"Hızlı önlem alınmalı"
Açıklamada, sahte içki üretiminin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü ve bu ölümlerin aslında önlenebilir olduğu belirtildi. Metanolün genellikle sanayi, boya ve kolonya üretiminde kullanılan bir kimyasal olduğu ancak insan tüketimi için son derece zararlı olduğu vurgulandı. Vücuda alındığında, körlük, sinir sistemi tahribatı ve ölüme yol açabileceği ifade edildi.
Türkiye’de metanol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmının kaçak yollarla üretilen sahte içkilerden kaynaklandığına dikkat çekildi.
Metanol zehirlenmesi, tüketimden sonraki ilk 5 saatte sarhoşluk benzeri belirtilerle ortaya çıkabilir. Ancak 10 ila 24 saat içinde etkileri daha ciddi hale gelerek görme kaybı, organ yetmezlikleri gibi kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. Zamanında müdahale edilmezse koma ve ölüm riski doğurabilir.
"Yalnızca cezai yaptırımlar yeterli değil"
Dernek, sahte içki üretimi ve tüketimiyle mücadelede yalnızca yasal cezaların değil, önleyici tedbirlerin de hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Metanol zehirlenmeleri, bireysel bir sorun değil, halk sağlığını tehdit eden bir krizdir. Türkiye Psikiyatri Derneği, bu ölümlerin engellenebilir olduğunu ve alınacak etkili önlemlerle sahte alkolden kaynaklanan sağlık kayıplarının büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor.