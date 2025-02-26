"Hızlı önlem alınmalı"

Açıklamada, sahte içki üretiminin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü ve bu ölümlerin aslında önlenebilir olduğu belirtildi. Metanolün genellikle sanayi, boya ve kolonya üretiminde kullanılan bir kimyasal olduğu ancak insan tüketimi için son derece zararlı olduğu vurgulandı. Vücuda alındığında, körlük, sinir sistemi tahribatı ve ölüme yol açabileceği ifade edildi.