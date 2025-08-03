Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, erken seçimle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Tayyar, paylaşımında 2027 yılının Kasım ayında seçim yapılabileceği yönünde bir değerlendirmeye yer verdi. Ayrıca, parti içerisindeki bazı yöneticiler ile milletvekillerinin de benzer görüşler dile getirdiğini aktardı. Seçim tarihine ilişkin net bir çerçevenin kamuoyuna açıklanmasının faydalı olacağını ifade eden Tayyar, böyle bir durumun mevcut gündemde yer alan bazı meselelerin daha sağlıklı bir zeminde tartışılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.





Kaynak: Olay Gazetesi