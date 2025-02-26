ASAL Araştırma'nın 26 ilde 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları, kamuoyuyla paylaşıldı.
Katılımcılara yöneltilen "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre, CHP oy oranını artırarak birinci sıraya yerleşti. AK Parti ise önceki seçim sonuçlarının altında kaldı.
Anket sonuçlarına göre, CHP'nin oy oranı yüzde 31,6 olarak belirlenirken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,9 oldu.
Anket sonuçlarına göre, DEM Parti yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 9,0 olarak kaydedildi. ASAL Araştırma'nın bir önceki anketinde DEM Parti yüzde 9,6 ile üçüncü sıradayken, MHP yüzde 8,9 ile dördüncü sıradaydı.
Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:
İYİ Parti: Yüzde 4,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9
Zafer Partisi: Yüzde 3,6
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,6
Anahtar Parti: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 5,1