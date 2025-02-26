Anket sonuçlarına göre, DEM Parti yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 9,0 olarak kaydedildi. ASAL Araştırma'nın bir önceki anketinde DEM Parti yüzde 9,6 ile üçüncü sıradayken, MHP yüzde 8,9 ile dördüncü sıradaydı.



Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:



İYİ Parti: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,6

Anahtar Parti: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 5,1