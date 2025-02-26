Kaynak: Nokta gazete
Özellikle İstanbul’un köklü sinemalarından Hakan, Bahariye, Broadway ve Hollywood’un yöneticiliğini yaparak sinemaseverlere yıllarca hizmet verdi.
Kadıköy’ün tarihi sinemalarının yaşatılmasında önemli rol oynuyordu. Ayrıca sektördeki çalışmaları ve deneyimiyle tanınıyordu.
Meslektaşları ve sinema dünyasından pek çok isim, vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladı.
Türk sinema sektörüne uzun yıllar emek veren, Özen Film bünyesinde sinema ve film işletmeciliği yapan Rıza Karataş, hayatını kaybetti. Rıza Karataş’ın cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.