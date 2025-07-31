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Siyasi isim Türkiye'deki riske değindi!
Siyasi isim Türkiye'deki riske değindi!
CHP’nin eski Genel Başkanı ve bir dönem Dışişleri Bakanı olan Hikmet Çetin, önemli bir açıklamada bulundu.
Mehmet Sevinç
Editör
31.07.2025 - 12:42
Yayınlanma
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Hikmet Çetin, Suriye'deki mevcut durum ve Türkiye'ye yönelik olası riskler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI:
Kaynak:
YENİÇAĞ GAZETESİ
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