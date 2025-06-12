2025 yılına girilmesiyle birlikte birçok siyasetçi ve gazeteci hakkında gerçekleştirilen tutuklamalar ile ekonomik krizin derinleşmesi, muhalefet cephesinde erken seçim taleplerini hızla artırdı. Erken seçim çağrılarına iktidar kanadından herhangi bir yanıt gelmezken, kamuoyu araştırma şirketleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor.



Ser Araştırma Şirketi’nin Haziran 2025 dönemine ilişkin yayımladığı anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette CHP yüzde 34,9 oy oranıyla birinci parti konumunu korurken, AK Parti yüzde 29,4’lük oranla iktidara geldiği yılların oldukça gerisinde kaldı.



MHP ilk kez seçim barajının altında kalarak dikkat çekerken, Zafer Partisi ilk beş parti arasına girmeyi başardı. 26 ilde toplam 2 bin 35 seçmenle CATİ yöntemiyle yapılan ankette, iktidar için gereken yüzde 50+1 oy oranına hiçbir ittifak ulaşamadı.



Geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer alan Yeniden Refah Partisi’ni kaybeden iktidar, oy oranı toplamında önemli bir düşüş yaşadı. AK Parti ve MHP’nin mevcut oy oranları barajı geçmeye yetmedi. Kamuoyunda tartışma konusu olan İmralı süreci bağlamında gündeme gelen olası DEM Parti ortaklığı dahi toplam oyları yüzde 50 seviyesine çıkaramadı.



Ankette CHP’nin AK Parti’ye yüzde 5,5 puanlık fark attığı görülürken, Cumhur İttifakı’nın DEM Parti’nin yüzde 10,1’lik ve diğer partilerin yüzde 2,3’lük oylarını da kendi hanesine yazdırması halinde bile yüzde 48,7’de kaldığı ifade edildi.



Ankete katılanlara yöneltilen “Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde seçim olmalı mı?” sorusuna ise yüzde 67,25 oranında “Evet” yanıtı verildi. “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 27,5’te kalırken, yüzde 5,25’lik bir kesim “Fikrim yok” cevabını verdi.



