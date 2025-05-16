AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,2 olarak ölçüldü. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) yüzde 9,2'lik bir destekle üçüncü sırada yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yüzde 7,8'lik bir oranla dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5,3 olarak belirlendi.

Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4,3, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4,0 oldu.

Anket, 2 bin kişilik bir örneklemle gerçekleştirildi ve hata payı yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

ASAL Araştırma'nın 24 Şubat'ta yaptığı ankete göre, CHP oy oranını yüzde 1,5 artırırken, İYİ Parti de yüzde 1 oranında bir artış yaşadı. Zafer Partisi ise oy oranını yüzde 0,4 oranında artırdı

AK Parti'nin oy desteği, 30,9'dan 30,2'ye gerilerken, MHP'nin oy oranı da yüzde 9'dan yüzde 7,8'e düştü.