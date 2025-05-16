ASAL Araştırma, genel seçim anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin oy oranını artırdığını ortaya koydu
Araştırmada katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtlarda CHP, yüzde 33,1 ile birinci parti oldu.
AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,2 olarak ölçüldü. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) yüzde 9,2'lik bir destekle üçüncü sırada yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yüzde 7,8'lik bir oranla dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5,3 olarak belirlendi.
Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4,3, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4,0 oldu.
Anket, 2 bin kişilik bir örneklemle gerçekleştirildi ve hata payı yüzde 2,5 olarak hesaplandı.
ASAL Araştırma'nın 24 Şubat'ta yaptığı ankete göre, CHP oy oranını yüzde 1,5 artırırken, İYİ Parti de yüzde 1 oranında bir artış yaşadı. Zafer Partisi ise oy oranını yüzde 0,4 oranında artırdı
AK Parti'nin oy desteği, 30,9'dan 30,2'ye gerilerken, MHP'nin oy oranı da yüzde 9'dan yüzde 7,8'e düştü.