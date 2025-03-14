SONAR Araştırmanın sadece VİP üyelerine gönderdiği anket sızdı!
Ekonomik kriz, yargıda yaşanan siyasallaşma, belediyelere ve siyasi isimlere yapılan gözaltılar nedeni ile muhalefetten iktidara sürekli bir şekilde erken seçim çağrısı yapılıyor. Hükümet ise milletin gündeminde erken seçim olmadığını, dolayısı ile kendi gündemlerinde de erken seçim olmadığını öne sürüyor
Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Erdoğan'ın bir kere daha aday olabilmesi için seçimlerin erkene alınması gerekli. AKP kulislerinde Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesi için 2027 yılı işaret ediliyor.