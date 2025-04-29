Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına konuk oldu.



Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye koyduğu ve 90 gün ertelenen tarifelere ilişkin "Trump'ın diğer ülkelere koyduğu tarifeler, Türkiye tarifelerinin çok üzerinde. Dolayısıyla bizim ticaret açısından avantajımız var. Asya'daki üreticilerin bizim tarife avantajımızdan faydalanmak için üretimi Türkiye'ye kaydırma ihtimalleri yüksek. Bazı Asya ülkeleri imalat yatırımlarını bize kaydırabilirler bu alanda görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.