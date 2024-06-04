Sütün cilde 8 faydası: Cildi beyazlatıyor, sivilceleri geçiriyor

Cildin güzellik sırrı olarak anılan sütün, çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Süt, içinde bulunan vitaminlerden dolayı cilt sağlığı ve güzelliği için çok faydalıdır. Güzel bir cilde sahip olmak için cilt bakımı rutinlerinizin içinde kesinliikle süt bulundurmalı, düzenli şekilde cildinize süt sürmeyi ihmal etmemelisiniz.

Doğa üzerine en sağlıklı ve besleyici besinlerden bir diğeride istisnasız süttür. Süt, zengin mineral ve vitaminleri aracılığıyla hem sağlık için sayısız fayda sağlarken hem de cilt güzelliğinin olmazsa olmazıdır.

İŞTE SÜTÜN CİLDE MUHTEŞEM 8 FAYDASI

Cildi ölü hücrelerden arındırır;

Süt, içindeki laktik asit aracılığıyla ciltteki ölü deriyi temizlemeye yaramaktadır. Laktik asit, cilde zarar vermeden nüfuz ederek cildi temizler.

Cildi beyazlatır ve parlatır;

Süt, cildi parlatır ve beyazlatır. Süt ve şeker beraber kullanıldığında cilde hem göz alıcılık verir hem de şekerin peeling etkisi aracılığıyla cildi derinlemesine temizler. Süt ve şekerden oluşan karışım ise ışıl ışıl bir cilde sahip olmaya yarar.

Cilt rengini eşitler;

Sütün diğer bir etkisi ise ciltte oluşan kara lekeleri giderir ve aydınlık verir. Cildin ten rengini düzenler, tek tip bir cilde kavuşmayı sağlar.

Genç bir cilt görünümü kazandırır;

Süt, zengin D vitamini içeriği aracılığıyla ciltteki kolajen miktarını ve cildin esnekliğini arttırır. Ciltteki kırışık görümünü azaltır, ince kırışıklıkları giderir, cildin daha sıkı ve göz alıcı görünmesini destekler. Böylelikle cilde düzenli süt kullanıldığında daha genç bir cilde kavuşmayı sağlar.

Cildin nem oranını dengeler;

Sütün doğal nemlendirici özelliği bulunur. Bunun yanında cildin nem oranını dengeler ve kuru ciltlere nem kazandırır.

Ciltteki fazla yağı arındırır;

Süt, ciltteki yağ oranını dengeler. Süt, cilt için düzenli olarak kullanıldığında yağ birikimlerini azaltır ve cildi derinlemesine temizler.

Güneş lekelerini giderir;

Süt içindeki selenyum aracılığıyla cildi güneşin zararları ışınlarından korumaktadır. Cildin elastikiyetini arttırır ve güneş lekelerinin yok olmasını sağlar.

Sivilce ve akne oluşumunu önler;

Süt yüksek antioksidan özellikleri aracılığıyla ciltteki serbest radikallerle savaşır, sivilce ve akne oluşumunu engeller. Ciltte olan aktif sivilcelerin kurumasına yarar ve sivilce lekelerini ortadan kaldırırır. Sivilceler çok yağlı ve çok kuru ciltlerde meydana gelir. Süt, cildin yağ oranını dengeler ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

Süt Cilde Nasıl Sürülür?

Öncelikle yüz, ılık su ile yıkanır.

Daha sonra bir parça pamuk, soğuk süte batırılır ve yüze nazik bir biçimde sürülür.

Yaklaşık 15 dakika bu biçimde bekledikten sonra normal su ile yüz yıkanır.

Cilde sürülen süt, cildi anında yumuşatır ve bebeksi bir cilde kavuşmayı sağlar.

Her akşam düzenli bir biçimde uygulanırç

(Yağlı bir cilde sahipseniz sütün içerisine birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Eğer kuru bir cilt yapısına sahipseniz sütün içerisine birkaç damla gül suyu ekleyebilirsiniz.)

Cilt Beyazlatan Süt Maskesi

Malzemeler:

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı yoğurt

Yarım limon suyu

Yapılışı;

Tüm malzemeler bir kasenin içinde iyice karıştırılır. Maskeyi cilde uygulamadan önce yüzünüzü yıkayın ve elde edilen karışımı cildinize sürün. Yaklaşık 30-40 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su durulayın ve muhakkak nemlendirici bir krem sürün. Cilt beyazlatan süt maskesini haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Kaynak: Haber merkezi