YENİ BİR SİYASİ PARTİ KURULUYOR



TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı, iş insanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla kuracakları yeni partiyi önümüzdeki günlerde duyuracaklarını açıkladı. Yıldırım, Türk siyasetinde sadece biçimsel değil, yapısal bir değişim de yaratacaklarını belirterek, medya, siyasi çevreler ve seçmen arasındaki iletişimi güçlü bir kadro ile kuracaklarını, partilerinin örgütlenmesini tamamladıktan sonra bir sonraki genel seçimlere kararlılıkla katılacaklarını ifade etti. Demokrasi ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda her vatandaşa hür demokratik haklar sunacaklarını ve eşit bir toplum inşa edeceklerini dile getiren Yıldırım, güçlü ekonomi politikasının en öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" dedi.