Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlanıyor. Partisini yakın zamanda açıklayacağını belirten Yıldırım, "Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" ifadelerini kullandı.
YENİ BİR SİYASİ PARTİ KURULUYOR
TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı, iş insanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla kuracakları yeni partiyi önümüzdeki günlerde duyuracaklarını açıkladı. Yıldırım, Türk siyasetinde sadece biçimsel değil, yapısal bir değişim de yaratacaklarını belirterek, medya, siyasi çevreler ve seçmen arasındaki iletişimi güçlü bir kadro ile kuracaklarını, partilerinin örgütlenmesini tamamladıktan sonra bir sonraki genel seçimlere kararlılıkla katılacaklarını ifade etti. Demokrasi ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda her vatandaşa hür demokratik haklar sunacaklarını ve eşit bir toplum inşa edeceklerini dile getiren Yıldırım, güçlü ekonomi politikasının en öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" dedi.
"KAZANAN TÜRKİYE OLACAKTIR"
Vatandaşların, hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesinin, temel hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde bütün vatandaşların refah düzeyi arttığında kazanan Türkiye olacaktır. Ekonomiyi yeniden inşa etmeye hazırız" dedi. Türkiye ekonomisinin kendileri ile beraber büyük dönüşüm içerisinde olacağını, işsizlik ile mücadelede sanayiciyi ve kobileri yatırım konusunda destekleyeceklerini ifade eden Yıldırım, "Güçlü Türkiye Ekonomi Modeli" ile yola çıktıklarını ve kararlı olduklarını dile getirdi.İş insanı Teoman Yıldırım, "eski siyasetçilerin yanı sıra şu anda değişik partilerde aktif siyaset yapan milletvekilleri ile de görüştüklerini" ifade ederek, devletin ve siyasetin, kısa-orta-uzun vadeli hedeflerinin belirlenip "kararlı ve ilkeli" bir siyaset yürüteceklerini, yeni anayasa yapmanın mücadelesi içinde olacaklarını sözlerine ekledi.