Emekli maaşını İş Bankası’na taşımayı düşünen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Nisan ayı itibarıyla güncellenen promosyon tutarları netleşti. 3 yıl boyunca emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılacak.



Emekli maaşı alan milyonlarca kişi için bankaların Nisan ayı promosyon ödemeleri devam ediyor. İş Bankası da en yüksek promosyon ücretlerini sunan, emeklilere bir çok ayrıcalık sağlayan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki İş Bankası emekli promosyon şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar…