Azerbaycan, önümüzdeki yılların iletişim altyapısını şekillendirecek dev bir projeye hazırlanıyor. Ülke yönetimi, 300 ila 800 milyon dolar arasında değişebilecek bütçeyle yeni bir haberleşme uydusu satın almayı planlıyor. Proje, sadece teknik değil, aynı zamanda siyasi yönüyle de dikkat çekiyor. İhaleye kalan dört ülke arasındaki rekabet, teknolojik yeterlilikten çok daha fazlasını içeriyor.Özellikle İsrail ve Türkiye’nin bu yarışta öne çıkması dikkat çekiyor. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), geçtiğimiz günlerde Cape Canaveral’dan fırlatılan “Dror 1” uydusuyla iddiasını ortaya koyarken, Türkiye'nin adayı olan TUSAŞ, son yıllarda gösterdiği hızlı yükselişle dikkat çekiyor.

Kaynak: Nokta Gazetesi