Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Özdağ’ın tutuklanmasının ardından parti üyeleri cezaevi önünde bekleyişlerini sürdürüyor.



Çadırın Sökülmesine Tepki



Cezaevi karşısında Zafer Partisi üyeleri tarafından kurulan çadır, İstanbul Valiliği'nin talimatıyla önceki gece söküldü. Bu duruma tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu ve Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, çadırın hukuksuz bir şekilde kaldırılmasına sert eleştirilerde bulundu. Şehirlioğlu, partililerin bu durumu protesto etmek için dimdik ayakta durmaya devam ettiklerini belirtti.