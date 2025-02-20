500 metrekarelik alanda 3 iş yerinin küle döndüğü yangından geriye kalanda dron ile havadan görüntülendi.



Yangın, saat 08.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit İş Merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Shell firmasına ait yağ deposundan yükselen alevler, kısa sürede bütün dükkanı kapladı.

Patlamaların da yaşandığı yangın kısa sürede bitişikteki 2 ayrı iş yerine de sıçradı.

Alev topuna dönen 3 iş yerindeki yangın 3,5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.



Geriye kalan küle dönmüş dükkanlar ile görüntülendi.

"Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu dile getirerek, "Tamamen kontrol altına alınması, zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Madeni yağ deposu olduğu için yangın, bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor" dedi.

Siyah dumanın tamamen ortadan kalktığı alevlerin söndürüldüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği, tehlikeli ve etrafa sirayet edecek bir durumun kalmadığı bildirildi. Yangında 500 metrekarelik alanda 3 iş yerinin tamamen kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA