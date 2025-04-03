İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının yankıları sürüyor. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkan vatandaşlar, sokakta sürdürdüğü eylemler sonrası kapsamlı bir boykot kampanyası başlattı.



Vatandaşlar 2 Nisan'da genel bir tüketim boykotuna giderek ses getiren bir adım attı. Boykota siyasi parti ve yöneticilerinin yanı sıra sanatçılardan da geniş bir destek geldi.

Kamu kanalı TRT'de yer alan yapımların bazı oyuncularının boykota destek vermesi iktidar tarafında tansiyonu yükseltti.



Boykota destek veren TRT yapımlarındaki oyuncular ise projelerden çıkarılıyor. TRT'nin bu hamlesine vatandaşlar tepki gösterdi.

