10 Yıllık Süre Dolunca Ne Oluyor?

Bankalarda bulunan ve en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu süreç sonunda, ilgili varlıklar gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye aktarılıyor.

Bu Yıl Hangi Hesaplar Fona Aktarılıyor?

2024 yılı itibarıyla, en son 2014 yılında işlem görmüş olan banka hesapları için zaman aşımı süresi dolmuş durumda. İlgili mevzuata göre, bu hesaplar için hak sahipleri veya mirasçılar 14 Haziran 2025 tarihine kadar bankalarına başvuru yapmazsa, bu hesaplar TMSF'ye devredilecek.

2023 yılında zaman aşımına uğrayarak TMSF’ye aktarılan toplam tutar yaklaşık 507 milyon lira olarak açıklandı. Bu tutar, farklı döviz cinslerinden oluşuyor:



124 milyon 88 bin 469,77 TL



4 milyon 597 bin 28,82 Dolar



5 milyon 653 bin 976,67 Euro



202 bin 224,56 Sterlin



138 bin 623,22 İsviçre Frangı



6 milyon 473 bin 84,01 Japon Yeni



140 bin 371,80 Norveç Kronu

114 bin 387,49 Danimarka Kronu



29 bin 457,34 Avustralya Doları



1.470,24 Suudi Arabistan Riyali



2.535 Kanada Doları



1,6 Milyondan Fazla Hesap Unutuldu!



TMSF'ye bildirimi yapılan ve zaman aşımına uğrayan toplam hesap sayısı 1 milyon 672 bin 473 olarak kaydedildi. 2023 yılında ise 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan toplam 429 milyon 876 bin 477,77 liralık kıymet TMSF'ye devredildi.

Sonuç: Harekete Geçin, Paranız TMSF’ye Gitmesin!

Zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yasal düzenlemeler ve son başvuru tarihi hakkında bilgi sahibi olmak, unutulan hesaplarınızdaki varlıkları kaybetmemeniz adına büyük önem taşıyor. Özellikle mirasçılar için de bu süreç kritik olabilir. Gerekli kontrolleri yaparak, hem kendi hem de ailenizin haklarını koruyun!