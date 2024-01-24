Popüler bir televizyon kanalı olan FOX TV’nin adı ve logosu değişti.

Disney grubunun FOX’u satın almasıyla beraber kanalın adı ve logosuda değişikliğe gidildi. FOX’un isim hakkını sadece belirli bir zaman için elinde tutan Disney grubu, bu süre bittiğinde kanalın adını ve logosunu değiştirdi. Fox Tv'nin şu anki yeni adı Now TV oldu.

RTÜK'TEN ONAY GELDİ: FOX TV ARTIK NOW TV OLDU

Rtük tarafından da kanalın adı ve logosunun değişmesi için onay geldi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “FOX TV artık Now TV oldu. RTÜK, kanalın isim ve logo değişikliği talebini uygun buldu ve onayladı” ifadelerine yer verdi.