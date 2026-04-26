ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği etkinliği, gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle büyük paniğe sahne oldu.

TRUMP: SALDIRGAN HASTA BİRİ

Donald Trump olay sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güvenlik birimleri şu an onun yaşadığı daireye gidiyorlar. Bu saldırgan hasta biri. Biz böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Yine de çok güzel bir akşamdı. Etkinlik gerçekten ifade özgürlüğünü genişletmeyi ve anayasamızın öngördüğü hakları yaşatmayı amaçlıyordu. Bu etkinliği önümüzdeki 30 gün içinde tekrar yapacağız. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Basına da bu olayı yansıtma biçimleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Haberlerinizde oldukça sorumlu davrandınız."



Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.



SALDIRGANDAN İTİRAF

Saldırgan Cole Allen’ın ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. CBS News’ün aktardığına göre şüpheli, sorgusunda Trump yönetiminden yetkilileri hedef almayı planladığını söyledi.

Bir emniyet yetkilisi ise saldırganın doğrudan Donald Trump’ı değil, genel olarak "yönetimden yetkililer" hedef aldığını ifade etti.

TRUMP "HEDEF SANIRIM BENDİM" DEMİŞTİ

Donald Trump, "Ekibiniz herhangi bir tehdidin farkında mıydı? Ve bu geceki olayın hedefi siz miydiniz" sorusuna, "Sanırım öyle. Yani, bu insanlar deli. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Benden çok uzaktaydı. Aşması gereken çok engel vardı. Her tarafta görevlilerimiz vardı. Masalarda sivil kılıkta görevlilerimiz vardı, belki sizin masanızda bile oturuyorlardı. Yani katetmesi gereken uzun bir yol vardı. Onu gerçekten ilk savunma hattında yakaladılar. Öncesinde herhangi bir bildirim veya istihbarat ise almadık. Hiçbir fikrimiz yoktu" diye yanıt vermişti.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.