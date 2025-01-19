Orhaniyespor Kulübü, futbol sahalarında yaşanan bu tür şiddet olaylarını şiddetle kınayarak, Zaferspor taraftarlarının ve yönetiminin tutumunu eleştirdi. Kulüp, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün olaylar karşısında yeterli önlem almadığını belirterek, bu tür saldırılara karşı daha güçlü güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

Kulüp, olayın ardından emniyet güçlerine olayla ilgili görüntülerden yola çıkarak saldırganların yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Bursa Amatör Küme Futbol Ligi (BASKF) yönetiminin maç saati değişiklikleri ile ilgili tutumunun da merakla beklediklerini ifade etti.

Açıklamada “Bursa’nın Atıcılar bölgesinde oynanan Zaferspor-Orhaniyespor maçının ardından, Zaferspor taraftarları maçın bitiş düdüğünün hemen ardından sahaya inerek Orhaniyespor futbolcularına saldırdı.Maçın başından sonuna kadar sahada provakasyon yapan Volkan Depe denen şahsiyet oyunu gererek bu olayların fitilini ateşlemiştir. Futbol sahalarında yakışmayan bu terörizmi kınıyoruz.

Önlem almayan, alamayan Bursa Em niyetini kınıyoruz. Hafta başından beri AKP İl başkan yardımcılığı vasfını kullanarak türlü türlü lobi yapıp masada kazanmaya çalışan, sahada kazanamayınca tribünü yeşil sahaya indiren Zaferspor başkanını kınıyoruz. Bir gün elbet İnegöl'e geleceksiniz o gün size futbolun centilmen yüzünü tüm hassasiyetimiz ile göstereceğimizden emin olabilirsiniz. ORHANİYESPOR ÇOK BÜYÜK TAŞTIR ALTINDA EZİLECEKSİNİZ.

Olaylar sonucu görüntülerden emniyete alınacak saldırgan futbol teröristlerinin yargı sürecinin takipcisi OLACAĞIZ Eminizki sayın başkan siyasi lobisini orada da kullanacaktır. “ denildi.