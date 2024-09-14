Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü orta saha oyuncusu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 49. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında defansın uzaklaştırdığı topu alan Sara ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

Bu transfer döneminde takıma katılan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’daki ilk golünü attı.

Maça 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, 67. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.